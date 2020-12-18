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Жалоба за Кернесом у Харкові триватиме два дні, а не три

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Днями жалоби в Харкові у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса оголошено 17 та 18 грудня. Про це йдеться у розпорядженні за підписом секретаря міської ради Ігоря Терехова, передає УНН.

Жалоба за Кернесом у Харкові триватиме два дні, а не три

“У зв’язку зі смертю Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича оголосити 17 та 18 грудня 2020 року днями жалоби в місті Харкові..." - йдеться у тексті документа.

У дні жалоби на території міста доручено приспустити Державний Прапор України та прапор міста Харкова на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ і організацій. Передбачена відміна розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

Додамо, напередодні у міськраді повідомляли, що у Харкові оголошено триденну жалобу, 17-19 грудня, у зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Церемонія прощання з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом відбудеться наступного тижня у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка, повідомив напередодні секретар міської ради Ігор Терехов.

За його словами, точна дата похорону поки невідома, оскільки все залежить від формальних процедур, які необхідно провести у Німеччині. Планується, що похорон може відбутися у вівторок, середу або, максимум, у четвер. Перед цим борт із тілом Геннадія Кернеса зустрінуть в Міжнародному аеропорту "Харків". Відспівування відбудеться в Свято-Благовіщенському кафедральному соборі. 

Церемонію прощання планують проводити близько чотирьох годин, повідомив Ігор Терехов. 

Харківський міський голова Геннадій Кернес буде похований на Алеї почесних харків'ян на міському кладовищі №2. В день прощання рух транспорту буде частково перекритий.

Як повідомляв УНН, 17 грудня стало відомо про те, що помер мер Харкова Геннадій Кернес від наслідків коронавірусу.

11 грудня стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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