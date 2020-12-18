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Траур по Кернесу в Харькове продлится два дня, а не три

Киев • УНН

 • 17454 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Траур в Харькове в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса объявлен 17 и 18 декабря. Об этом говорится в распоряжении за подписью секретаря городского совета Игоря Терехова, передает УНН.

Траур по Кернесу в Харькове продлится два дня, а не три

"В связи со смертью Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17 и 18 декабря 2020 траур в городе Харькове..." - говорится в тексте документа.

В дни траура на территории города поручено приспустить Государственный Флаг Украины и флаг города Харькова на домах и сооружениях органов местного самоуправления, подчиненных предприятий, учреждений и организаций. Предусмотрена отмена развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.

Добавим, накануне в горсовете сообщали, что в Харькове объявлен трехдневный траур, 17-19 декабря, в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом состоится на следующей неделе в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко, сообщил накануне секретарь городского совета Игорь Терехов.

По его словам, точная дата похорон пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии. Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг. Перед этим борт с телом Геннадия Кернеса встретят в Международном аэропорту "Харьков". Отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

Церемонию прощания планируют проводить около четырех часов, сообщил Игорь Терехов.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес будет похоронен на Аллее почетных харьковчан на городском кладбище №2. В день прощания движение транспорта будет частично перекрыто.

Как сообщал УНН, 17 декабря стало известно о том, что умер мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса.

11 декабря стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендаций врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

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