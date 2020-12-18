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В Харьковском горсовете объяснили, почему сократили дни траура по Кернесу

Киев • УНН

 • 38157 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Третий день траура в Харькове в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса перенесли на день похорон. Об этом сообщил журналисту УНН директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

В Харьковском горсовете объяснили, почему сократили дни траура по Кернесу

На вопрос, какая причина сокращения дней траура по Кернесу в Харькове, Сидоренко ответил: "Один из них перенесли на день похорон, третий день будет в день похорон".

По его словам сейчас точной даты похорон Кернеса нет.

"Надеемся, что к вечеру будем понимать (когда состоятся похороны ред.)", - сказал Сидоренко.

Напомним, днями траура в Харькове в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса объявлены 17 и 18 декабря.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес - в Харькове объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского главы.

Как сообщалось, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Смерть политика также подтвердили в Харьковском горсовете.

Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

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