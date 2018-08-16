У Кабулі напали на військовий навчальний центр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Бойовики вранці у четвер почали штурм будівлі біля військового навчального центру в 5-му поліцейському районі (PD5) у столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомив представник прес-служби поліції Кабула Хашмат Станекзай, передає УНН з посиланням на Tolo News.
Він повідомив, що бойовики, кількість яких невідома, сховалися у будівлі і ціляться в об'єкт з укриття.
Жителі району повідомили про важкі зіткнення, і щонайменше один вибух, який було чути.
Тим часом Станекзай сказав, що сили безпеки оточили цей район і намагаються евакуювати жителів.
Нагадаємо, щонайменше 45 афганських силовиків були вбиті в результаті нападу талібів на військову базу в провінції Баглан на північному сході Афганістану 14 серпня ввечері.