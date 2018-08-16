В Кабуле напали на военный учебный центр

Он сообщил, что боевики, число которых неизвестно, спрятались в здании и целятся в объект из укрытия.

Жители района сообщили о тяжелых столкновениях, и по крайней мере одном взрыве, который был слышен.

Тем временем Станекзай сказал, что силы безопасности оцепили этот район и пытаются эвакуировать жителей.

Напомним, по меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана 14 августа вечером.