В Кабуле напали на военный учебный центр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Боевики утром в четверг начали штурм здания у военного учебного центра в 5-м полицейском районе (PD5) в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции Кабула Хашмат Станекзай, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
Он сообщил, что боевики, число которых неизвестно, спрятались в здании и целятся в объект из укрытия.
Жители района сообщили о тяжелых столкновениях, и по крайней мере одном взрыве, который был слышен.
Тем временем Станекзай сказал, что силы безопасности оцепили этот район и пытаются эвакуировать жителей.
Напомним, по меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана 14 августа вечером.