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У Кабміні скликають зустріч щодо перейменування міністерства

У Кабміні скликають зустріч щодо перейменування міністерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Кабінеті міністрів України у п'ятницю збираються на зустріч щодо перейменування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у Міністерство розвитку громад і територій. Про це повідомила новопризначена міністр розвитку громад та територій Альона Бабак на апаратній нараді у відомстві, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Сьогодні в Кабінеті міністрів України відбудеться зустріч щодо перейменування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та подальшої реорганізації", - цитує пресслужба Бабак.

Також вона окреслила ключові пріоритети Міністерства розвитку громад і територій.

"У пріоритетних напрямах діяльності Міністерства розвитку територій та громад й надалі - децентралізація та регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура і будівництво. З нововведень, і це стосується всіх міністерств, впровадження блоку з діджиталізації. Це є одним з головних пріоритетів нового уряду та Прем’єр-міністра України. Також це вкрай важливо з огляду на функціонал міністерства, який пов’язаний з веденням різних електронних реєстрів та впровадженням е-послуг", - наголосила Бабак.

За її словами, серед першочергових завдань - напрацювання маршрутної карти завдань до Програми дій нового уряду, подання невідкладних рішень на найближче засідання КМУ та напрацювання перспектив розвитку кожного структурного підрозділу відомства з огляду на нові завдання.

Нагадаємо, 29 серпня Прем’єр-міністром обрано Олексія Гончарука.

Також Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

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