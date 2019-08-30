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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20039 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115204 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117340 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 122698 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151839 просмотра

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В Кабмине созывают встречу по переименованию министерства

В Кабмине созывают встречу по переименованию министерства

Киев  •  УНН

 • 16289 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Кабинете министров Украины в пятницу собираются на встречу по переименованию Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины в Министерство развития общин и территорий. Об этом сообщила новоназначенный министр развития общин и территорий Алена Бабак на аппаратном совещании в ведомстве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в Кабинете министров Украины состоится встреча по переименованию Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и дальнейшей реорганизации", - цитирует пресс-служба Бабак.

Также она обозначила ключевые приоритеты Министерства развития общин и территорий.

"В приоритетных направлениях деятельности Министерства развития территорий и общин и далее - децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство. Из нововведений, и это касается всех министерств, внедрение блока с диджитализации. Это является одним из главных приоритетов нового правительства и Премьер-министра Украины. Также это крайне важно, учитывая функционал министерства, который связан с ведением различных электронных реестров и внедрением электронной услуг", - отметила Бабак.

По ее словам, среди первоочередных задач - наработка маршрутной карты задач в Программу действий нового правительства, представление неотложных решений на ближайшее заседание КМУ и наработки перспектив развития каждого структурного подразделения ведомства, учитывая новые задачи.

Напомним, 29 августа Премьер-министром избран Алексей Гончарук.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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