У Instagram з'явилася нова функція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Instagram з'явилася нова функція. Відтепер соціальна мережа буде надсилати сповіщення про прочитання всіх постів за останні 48 годин. Це дозволить полегшити навігацію по алгоритмічної стрічці. Про це повідомили УНН у прес-службі Instagram.
Після того як користувач перегляне всі повідомлення за два дні, в стрічці з'явиться велика галочка і напис "You're all caught up" ( "На цьому поки все").
Відмітимо, що користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додати до своїх Stories музику.
Нагадаємо, в червні кількість користувачів соцмережі досягло 1 млрд людей.
Також соцмережа Instagram вводить функцію власних внутрішніх платежів.
Як повідомляв УНН, функція скачування контенту з аккаунта Data Download з'явилася в соціальній мережі Instagram.