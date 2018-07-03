У Instagram з'явилася нова функція

Після того як користувач перегляне всі повідомлення за два дні, в стрічці з'явиться велика галочка і напис "You're all caught up" ( "На цьому поки все").

Відмітимо, що користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додати до своїх Stories музику.



Нагадаємо, в червні кількість користувачів соцмережі досягло 1 млрд людей.



Також соцмережа Instagram вводить функцію власних внутрішніх платежів.



Як повідомляв УНН, функція скачування контенту з аккаунта Data Download з'явилася в соціальній мережі Instagram.