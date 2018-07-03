В Instagram появилась новая функция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Instagram появилась новая функция. Отныне социальная сеть будет отправлять уведомления о прочтении всех постов за последние 48 часов. Это позволит облегчить навигацию по алгоритмической ленте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Instagram.
После того как пользователь просмотрит все сообщения за два дня, в ленте появится большая галочка и надпись "You're all caught up" ( "На этом пока все").
Отметим, что пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку.
Напомним, в июне количество пользователей соцсети достигло 1 млрд человек.
Также соцсеть Instagram вводит функцию собственных внутренних платежей.
Как сообщал УНН, функция скачивания контента с аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.