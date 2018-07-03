В Instagram появилась новая функция

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90424 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113588 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141224 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178499 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155848 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142904 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130628 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 188679 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118405 просмотра

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В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция

Киев  •  УНН

 • 31198 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Instagram появилась новая функция. Отныне социальная сеть будет отправлять уведомления о прочтении всех постов за последние 48 часов. Это позволит облегчить навигацию по алгоритмической ленте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Instagram.

После того как пользователь просмотрит все сообщения за два дня, в ленте появится большая галочка и надпись "You're all caught up" ( "На этом пока все").

Отметим, что пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку.

Напомним, в июне количество пользователей соцсети достигло 1 млрд человек.

Также соцсеть Instagram вводит функцию собственных внутренних платежей.

Как сообщал УНН, функция скачивания контента с аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.

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