В Instagram появилась новая функция

После того как пользователь просмотрит все сообщения за два дня, в ленте появится большая галочка и надпись "You're all caught up" ( "На этом пока все").

Отметим, что пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку.



Напомним, в июне количество пользователей соцсети достигло 1 млрд человек.



Также соцсеть Instagram вводит функцию собственных внутренних платежей.



Как сообщал УНН, функция скачивания контента с аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.