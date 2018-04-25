В Instagram появилась новая функция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Функция скачивания контента из аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Представитель соцсети проинформировал, что теперь есть возможность скачивания данных своих профилей через десктопную версию Instagram, а версия для смартфонов на платформах iOS и Android пока находится в разработке.
К загрузке доступны данные профиля, фото видео, личные сообщения, лайки, история поиска, комментарии, истории из архива, подписчиков и подписок и информацию настроек аккаунта.
Как сообщал УНН, социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента.