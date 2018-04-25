У Instagram з'явилася нова функція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Функція скачування контенту з аккаунта Data Download з'явилася в соціальній мережі Instagram. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.
Представник соцмережі поінформував, що тепер є можливість скачування даних своїх профілів через десктопну версію Instagram, а версія для смартфонів на платформах iOS і Android поки знаходиться в розробці.
До завантаженні доступні дані профілю, фото відео, особисті повідомлення, лайки, історія пошуку, коментарі, історії з архіву, передплатників і підписок і інформацію налаштувань облікового запису.
Як повідомляв УНН, соціальної мережі Instagram з'явився новий режим, який працює для фото і відео контенту.