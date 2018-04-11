В Instagram появилась новая функция

Новая функция добавлена в раздел "Истории", а сам режим называется Focus. Чтобы запустить его, нужно дважды провести пальцем по экрану справа налево. После этого камера наведёт фокус на лицо и размоет задний план.

Разработчики отмечают, что на данный момент функция поддерживается не всеми устройствами.

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