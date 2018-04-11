В Instagram появилась новая функция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсеть.
Новая функция добавлена в раздел "Истории", а сам режим называется Focus. Чтобы запустить его, нужно дважды провести пальцем по экрану справа налево. После этого камера наведёт фокус на лицо и размоет задний план.
Разработчики отмечают, что на данный момент функция поддерживается не всеми устройствами.
Как сообщал УНН, в Японии собака с ушами известного американского мультипликационного персонажа Микки Мауса стала новой звездой Instagram.