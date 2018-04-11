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У Instagram з'явилася нова функція

У Instagram з'явилася нова функція

Київ • УНН

 • 16254 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У соціальній мережі Instagram з'явився новий режим, який працює для фото і відео контенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережу.

Нова функція додана в розділ "Історії", а сам режим називається Focus. Щоб запустити його, потрібно двічі провести пальцем по екрану справа наліво. Після цього камера наведе фокус на обличчя і розмиє задній план.

Розробники відзначають, що на даний момент функція підтримується не всіма пристроями.

Як повідомляв УНН, в Японії собака з вухами відомого американського мультиплікаційного персонажа Міккі Мауса стала новою зіркою Instagram.

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