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У Греції нещепленим людям похилого віку загрожує щомісячний штраф

У Греції нещепленим людям похилого віку загрожує щомісячний штраф

Київ • УНН

 • 12793 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Греція в понеділок ввела обов'язкову вимогу про вакцинацію для людей старше 60 років, оскільки охоплення залишається нижчим за середній показник по Європейському Союзу, а нещодавній сплеск інфекції чинить тиск на лікарні. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Літнім людям, які не пройшли вакцинацію, загрожує штраф, починаючи зі штрафу у розмірі 50 євро (57 доларів США) у січні, а потім щомісяця у розмірі 100 євро (114 доларів США).

Близько двох третин 10,7-мільйонного населення Греції нині повністю вакциновані — середній показник ЄС становить трохи більше 70%. Рівень смертності та щоденних госпіталізацій збільшився після недавнього поширення варіанта Omicron, хоча навантаження на потужності відділення інтенсивної терапії дещо знизилося.

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс заявив, що штрафи стягуватимуться через податкову інспекцію, а гроші будуть використані для фінансування державних лікарень.

"Віковий фактор важливий через його вплив на систему громадського здоров'я", - сказав Плевріс.

Минулого року для медичних працівників було запроваджено мандат на вакцинацію. А з 1 лютого сертифікати про щеплення для дорослих закінчуються через сім місяців, якщо власник не отримає повторного щеплення.

Кількість нових випадків коронавірусу різко зросло на початку січня, і за останній тиждень їхня кількість знизилася.

Мандат для осіб старше 60 років був оголошений наприкінці грудня, і, згідно з урядовими даними, близько 41,5% із 530 000 осіб, на які поширюється цей захід, наразі повністю вакциновані.

Додамо

За даними Довідкового бюро народонаселення, Греція займає сьоме місце у світі за чисельністю населення у віці 65 років і старше.

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