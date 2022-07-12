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У ФРН відповіли на критику України через передачу рф турбіни для "Північного потоку-1"

У ФРН відповіли на критику України через передачу рф турбіни для "Північного потоку-1"

Київ • УНН

 • 777563 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Передача росії турбіни Siemens для газопроводу "Північний потік-1" не підпадає під санкції ЄС, оскільки вони не стосуються постачання газу. Про це заявила представниця уряду Німеччини у понеділок, 11 липня, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

При введенні санкцій Євросоюз виходить із того, що вони не повинні завдати більше шкоди ЄС та Німеччині, ніж завдають росії, пояснила вона.

Доповнення

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів. Через "Північний потік" проходить 55 млрд кубометрів газу на рік. 2021 року Німеччина споживала 100 млрд кубометрів, нагадує агентство Reuters.

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