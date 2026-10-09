У Франції знайшли дві викрадені картини Ренуара, заарештовано шістьох підозрюваних
Київ • УНН
У музеї на півдні Франції знайшли дві викрадені картини Ренуара. Поліція затримала шістьох підозрюваних у крадіжці.
Дві картини П'єра-Огюста Ренуара, викрадені минулого місяця з музею на півдні Франції, знайшли, а шістьох людей заарештували, повідомила місцева влада в п’ятницю. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
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Мер міста, де розташований Музей Ренуара, Браян Массон оприлюднив заяву, у якій похвалив слідчих, що розшукали картини та підозрюваних. У заяві не уточнювалося, як саме їм це вдалося.
Регіональна прокуратура та поліція не відразу відповіли на запити про коментарі.
Двома зниклими картинами були "Портрет мадам Колонна Романо" та "Молода жінка біля колодязя".
За словами представників влади, минулого місяця злодії прорізали огорожу, проникли через вікно та спочатку викрали чотири цінні картини Ренуара, але під час втечі залишили два твори мистецтва. Слідчі оголосили загальнонаціональний розшук зловмисників.
У регіональній прокуратурі заявили, що вся операція тривала менш ніж три хвилини. Злодії націлилися на найцінніші твори Музею Ренуара в місті Кань-сюр-Мер.
У Франції пограбували музей Ренуара: викрали картини на €9 млн08.09.26, 21:14 • 6714 переглядiв