Во Франции нашли две украденные картины Ренуара, арестованы шестеро подозреваемых
Киев • УНН
В музее на юге Франции нашли две украденные картины Ренуара. Полиция задержала шестерых подозреваемых в краже.
Две картины Пьера-Огюста Ренуара, похищенные в прошлом месяце из музея на юге Франции, нашли, а шесть человек арестовали, сообщила местная власть в пятницу. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Мэр города, где расположен Музей Ренуара, Брайан Массон опубликовал заявление, в котором похвалил следователей, разыскавших картины и подозреваемых. В заявлении не уточнялось, как именно им это удалось.
Региональная прокуратура и полиция не сразу ответили на запросы о комментариях.
Двумя исчезнувшими картинами были «Портрет мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца».
По словам представителей власти, в прошлом месяце воры прорезали ограждение, проникли через окно и сначала похитили четыре ценные картины Ренуара, но во время побега оставили два произведения искусства. Следователи объявили общенациональный розыск злоумышленников.
В региональной прокуратуре заявили, что вся операция длилась менее трех минут. Воры нацелились на самые ценные произведения Музея Ренуара в городе Кань-сюр-Мер.
Во Франции ограбили музей Ренуара: похищены картины на €9 млн08.09.26, 21:14 • 6714 просмотров