У Фінляндії чоловіків до 30 років не вакцинуватимуть препаратом від Moderna

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“Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії засвідчило, що у чоловіків віком до 30 років, які зробили щеплення вакциною від Moderna Spikevax, трохи вищий ризик розвитку міокардиту, ніж в інших”, — сказав представник Інституту охорони здоров’я Фінляндії Міка Салмінен.

За його словами, міокардит (запалення серцевого м’яза) зазвичай минає самостійно за кілька днів. Він додав, що у Фінляндії як запобіжний захід чоловікам до 30 років вводитимуть вакцину від Pfizer.

Представники компанії Moderna заявили, що їм відомо про часткове зупинення використання вакцини їхнього виробництва у Фінляндії.

“Це зазвичай легкі випадки, і люди, як правило, одужують протягом короткого часу після стандартного лікування та відпочинку. Ризик міокардиту значно зростає для тих, хто захворів на COVID-19, і вакцинація — найкращий спосіб захисту від цього”, — повідомили у компанії.

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Нагадаємо

Із 1 вересня у Фінляндії від людей, які прибувають із країн і районів, що не належать до групи ризику, не вимагатимуть негативного тесту на COVID-19 або сертифікату про щеплення.