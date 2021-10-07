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У Фінляндії чоловіків до 30 років не вакцинуватимуть препаратом від Moderna

У Фінляндії чоловіків до 30 років не вакцинуватимуть препаратом від Moderna

Київ • УНН

 • 19971 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Фінляндії зупиняють використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna для чоловіків, які народилися 1991 року та пізніше, через повідомлення про можливі побічні ефекти у вигляді міокардиту. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

“Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії засвідчило, що у чоловіків віком до 30 років, які зробили щеплення вакциною від Moderna Spikevax, трохи вищий ризик розвитку міокардиту, ніж в інших”, — сказав представник Інституту охорони здоров’я Фінляндії Міка Салмінен.

За його словами, міокардит (запалення серцевого м’яза) зазвичай минає самостійно за кілька днів. Він додав, що у Фінляндії як запобіжний захід чоловікам до 30 років вводитимуть вакцину від Pfizer.

Представники компанії Moderna заявили, що їм відомо про часткове зупинення використання вакцини їхнього виробництва у Фінляндії.

“Це зазвичай легкі випадки, і люди, як правило, одужують протягом короткого часу після стандартного лікування та відпочинку. Ризик міокардиту значно зростає для тих, хто захворів на COVID-19, і вакцинація — найкращий спосіб захисту від цього”, — повідомили у компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19

Нагадаємо

Із 1 вересня у Фінляндії від людей, які прибувають із країн і районів, що не належать до групи ризику, не вимагатимуть негативного тесту на COVID-19 або сертифікату про щеплення.

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