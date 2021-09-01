Фінляндіє послаблює правила в'їзду для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З 1 вересня Фінляндія більше не вимагатиме від відвідувачів, які прибувають з країн і районів, що не належать до групи ризику, пред'явлення негативного тесту на COVID-19 або сертифікату про щеплення від COVID-19. Про це йдеться у прес -релізі уряду Фінляндії, пише УНН.
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Згідно з релізом, у країнах та регіонах, що не мають високого кількості інфікованих, ризик зараження COVID-19 низький. До них належать материк Китаю, Гонконг, Південна Африка Макао, Тайвань, Мальта, Угорщина, Нова Зеландія, Польща та Ватикан, а також деякі муніципалітети Норвегії та Швеції.
Відвідувачі, які прибувають до Фінляндії з інших країн та районів, все одно будуть зобов’язані пред’явити надійне свідоцтво про одужання від COVID-19 протягом останніх шести місяців, підтвердження про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, зроблений до прибуття.
Новий указ залишатиметься в силі до 15 жовтня 2021 р. Перелік країн та районів та загальна епідеміологічна ситуація будуть переглядатися кожні два тижні, сказав уряд.
Нагадаємо
Влада Чорногорії, через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилила умови в’їзду для іноземців та громадян країни.