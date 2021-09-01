Фінляндіє послаблює правила в'їзду для туристів

Деталі

Згідно з релізом, у країнах та регіонах, що не мають високого кількості інфікованих, ризик зараження COVID-19 низький. До них належать материк Китаю, Гонконг, Південна Африка Макао, Тайвань, Мальта, Угорщина, Нова Зеландія, Польща та Ватикан, а також деякі муніципалітети Норвегії та Швеції.

Відвідувачі, які прибувають до Фінляндії з інших країн та районів, все одно будуть зобов’язані пред’явити надійне свідоцтво про одужання від COVID-19 протягом останніх шести місяців, підтвердження про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, зроблений до прибуття.

Новий указ залишатиметься в силі до 15 жовтня 2021 р. Перелік країн та районів та загальна епідеміологічна ситуація будуть переглядатися кожні два тижні, сказав уряд.

Нагадаємо

Влада Чорногорії, через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилила умови в’їзду для іноземців та громадян країни.