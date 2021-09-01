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Финляндия ослабляет правила въезда для туристов

Финляндия ослабляет правила въезда для туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. С 1 сентября Финляндия больше не будет требовать от посетителей, прибывающих из стран и районов, которые не принадлежат к группе риска, предъявление негативного теста на COVID-19 или сертификата о прививке от COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Финляндии, пишет УНН.

Детали

Согласно релизу, в странах и регионах, не имеющих высокого количества инфицированных, риск заражения COVID-19 низок. К ним относятся материк Китая, Гонконг, Южная Африка Макао, Тайвань, Мальта, Венгрия, Новая Зеландия, Польша и Ватикан, а также некоторые муниципалитеты Норвегии и Швеции.

Посетители, которые прибывают в Финляндию из других стран и районов, все равно будут обязаны предъявить надежное свидетельство о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев, подтверждение о полном вакцинацию или отрицательный тест на COVID-19, сделанный до прибытия.

Новый указ оставаться в силе до 15 октября 2021 Перечень стран и районов и общая эпидемиологическая ситуация будут пересматриваться каждые две недели, сказал правительство.

Напомним

Власти Черногории, из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилила условия въезда для иностранцев и граждан страны.

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