Финляндия ослабляет правила въезда для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С 1 сентября Финляндия больше не будет требовать от посетителей, прибывающих из стран и районов, которые не принадлежат к группе риска, предъявление негативного теста на COVID-19 или сертификата о прививке от COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Финляндии, пишет УНН.
Детали
Согласно релизу, в странах и регионах, не имеющих высокого количества инфицированных, риск заражения COVID-19 низок. К ним относятся материк Китая, Гонконг, Южная Африка Макао, Тайвань, Мальта, Венгрия, Новая Зеландия, Польша и Ватикан, а также некоторые муниципалитеты Норвегии и Швеции.
Посетители, которые прибывают в Финляндию из других стран и районов, все равно будут обязаны предъявить надежное свидетельство о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев, подтверждение о полном вакцинацию или отрицательный тест на COVID-19, сделанный до прибытия.
Новый указ оставаться в силе до 15 октября 2021 Перечень стран и районов и общая эпидемиологическая ситуация будут пересматриваться каждые две недели, сказал правительство.
Напомним
Власти Черногории, из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилила условия въезда для иностранцев и граждан страны.