Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Дослідницька група Гельсінського університету розробила для норок вакцину проти коронавірусу, яку назвали FurcoVac. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.
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Розробляти вакцину для норок почали восени минулого року, і зараз країна має приблизно пів мільйона доз FurcoVac, які незабаром почнуть вводити тваринам.
Повідомляють, що препарат протестували в лабораторії Гельсінського університету та на фермі в Центральній Остроботнії. Реакція імунітету тварин на вакцину була задовільною.
Зазначають, що у Фінляндії не було зафіксовано жодного випадку COVID-19 серед норок. Водночас у Нідерландах і Данії мільйони норок приспали, щоб уникнути поширення коронавірусу. Серед сільськогосподарських тварин норка особливо схильна до вірусної інфекції.
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