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Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19

Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19

Київ • УНН

 • 22581 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Дослідницька група Гельсінського університету розробила для норок вакцину проти коронавірусу, яку назвали FurcoVac. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.

Деталі

Розробляти вакцину для норок почали восени минулого року, і зараз країна має приблизно пів мільйона доз FurcoVac, які незабаром почнуть вводити тваринам.

Повідомляють, що препарат протестували в лабораторії Гельсінського університету та на фермі в Центральній Остроботнії. Реакція імунітету тварин на вакцину була задовільною.

Зазначають, що у Фінляндії не було зафіксовано жодного випадку COVID-19 серед норок. Водночас у Нідерландах і Данії мільйони норок приспали, щоб уникнути поширення коронавірусу. Серед сільськогосподарських тварин норка особливо схильна до вірусної інфекції.

Нагадаємо

В американському штаті Флорида виявили першого у США тхора з позитивним COVID-результатом. Вважають, що тхір, якого  привезли зі Словенії, заразився від людини.

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