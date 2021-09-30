Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19

Деталі

Розробляти вакцину для норок почали восени минулого року, і зараз країна має приблизно пів мільйона доз FurcoVac, які незабаром почнуть вводити тваринам.

Повідомляють, що препарат протестували в лабораторії Гельсінського університету та на фермі в Центральній Остроботнії. Реакція імунітету тварин на вакцину була задовільною.

Зазначають, що у Фінляндії не було зафіксовано жодного випадку COVID-19 серед норок. Водночас у Нідерландах і Данії мільйони норок приспали, щоб уникнути поширення коронавірусу. Серед сільськогосподарських тварин норка особливо схильна до вірусної інфекції.

Нагадаємо

В американському штаті Флорида виявили першого у США тхора з позитивним COVID-результатом. Вважають, що тхір, якого привезли зі Словенії, заразився від людини.