Финляндия первой в Европе начнет вакцинировать норок от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Исследовательская группа Хельсинкского университета разработала для норок вакцину от коронавируса, которую назвали FurcoVac. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Разрабатывать вакцину для норок начали осенью прошлого года, и сейчас страна имеет примерно полмиллиона доз FurcoVac, которые вскоре начнут вводить животным.
Сообщают, что препарат протестировали в лаборатории Хельсинкского университета и на ферме в Центральной Остроботнии. Реакция иммунитета животных на вакцину была удовлетворительной.
Отмечают, что в Финляндии не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 среди норок. В то же время в Нидерландах и Дании миллионы норок усыпили, чтобы избежать распространения коронавируса. Среди сельскохозяйственных животных норка особенно подвержена вирусной инфекции.
Напомним
В американском штате Флорида обнаружили первого в США хорька с положительным COVID-результатом. Считают, что хорек, которого привезли из Словении, заразился от человека.