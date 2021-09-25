У США зафіксували перший випадок COVID-19 у тхора

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Представники Міністерства сільського господарства США заявили, що зразки тхора з Флориди було протестовано на коронавірус після того, як у тварини виявили одні із симптомів хвороби: чхання й кашель. Вважають, що тхір, якого до США привезли зі Словенії, заразився від людини з COVID-19.

Повідомляють, що коронавірус раніше вже реєстрували у кількох видів тварин по всьому світу. Зазвичай це були тварини, які тісно контактували з інфікованими людьми. Міністерство сільського господарства США заявило, що ризик зараження людей вірусом від тварин здебільшого невеликий.

Нагадаємо

Наприкінці серпня цього року міністерство сільського господарства США повідомило про перші у світі випадки зараження диких оленів коронавірусом.