У США зафіксували перший випадок COVID-19 у тхора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В американському штаті Флорида виявили першого в США тхора з позитивним COVID-результатом. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Представники Міністерства сільського господарства США заявили, що зразки тхора з Флориди було протестовано на коронавірус після того, як у тварини виявили одні із симптомів хвороби: чхання й кашель. Вважають, що тхір, якого до США привезли зі Словенії, заразився від людини з COVID-19.
Повідомляють, що коронавірус раніше вже реєстрували у кількох видів тварин по всьому світу. Зазвичай це були тварини, які тісно контактували з інфікованими людьми. Міністерство сільського господарства США заявило, що ризик зараження людей вірусом від тварин здебільшого невеликий.
Нагадаємо
Наприкінці серпня цього року міністерство сільського господарства США повідомило про перші у світі випадки зараження диких оленів коронавірусом.