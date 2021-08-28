У США виявили перші у світі випадки коронавірусу в оленів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство сільського господарства США в п'ятницю повідомило про виявлення перших у світі випадків зараження диких оленів коронавірусом, передає УНН.
Цитата
Згідно із заявою, фахівці відомства підтвердили коронавірус у білохвостих оленів в штаті Огайо. “Це перші у світі олені, у яких підтверджено вірус SARS-CoV-2”, — підкреслюється в тексті.
Деталі
Відомство зазначає, що попередні дослідження вже демонстрували, що олені здатні заразитися коронавірусом, однак тоді це робилося в якості експерименту. Крім того, було відомо, що у деяких диких оленів вже є антитіла.
Фахівці при цьому відзначають, що інфіковані олені не демонструють жодних клінічних симптомів хвороби. “Згідно з наявною інформацією, ризик передачі вірусу від тварин до людини вважається низьким”, — підкреслюють в міністерстві.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Оклендський зоопарк США вакцинує тварин від коронавірусу.