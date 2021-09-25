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В США зафиксировали первый случай COVID-19 у хорька

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В американском штате Флорида обнаружили первого в США хорька с положительным COVID-результатом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Представители Министерства сельского хозяйства США заявили, что образцы хорька из Флориды было протестировано на коронавирус после того, как у животного обнаружили одни из симптомов болезни: чихание и кашель. Считают, что хорек, которого в США привезли из Словении, заразился от человека с COVID-19.

Сообщают, что коронавирус ранее уже регистрировали в нескольких видов животных по всему миру. Обычно это были животные, которые тесно контактировали с инфицированными людьми. Министерство сельского хозяйства США заявило, что риск заражения людей вирусом от животных в основном небольшой.

Напомним

В конце августа этого года министерство сельского хозяйства США сообщило про первые в мире случаи заражения диких оленей коронавирусом.

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