В Финляндии мужчин до 30 лет не будут вакцинировать препаратом от Moderna

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Финляндии останавливают использование вакцины от коронавируса компании Moderna для мужчин, которые родились в 1991 году и позже, из-за сообщений о возможных побочных эффектах в виде миокардита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.