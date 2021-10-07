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В Финляндии мужчин до 30 лет не будут вакцинировать препаратом от Moderna

В Финляндии мужчин до 30 лет не будут вакцинировать препаратом от Moderna

Киев  •  УНН

 • 19954 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Финляндии останавливают использование вакцины от коронавируса компании Moderna для мужчин, которые родились в 1991 году и позже, из-за сообщений о возможных побочных эффектах в виде миокардита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

“Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что у мужчин в возрасте до 30 лет, которые сделали прививки вакциной от Moderna Spikevax, несколько выше риск развития миокардита, чем у других”, — сказал представитель Института здравоохранения Финляндии Мика Салминен.

По его словам, миокардит (воспаление сердечной мышцы) обычно проходит самостоятельно через несколько дней. Он добавил, что в Финляндии в качестве меры пресечения мужчинам до 30 лет будут вводить вакцину от Pfizer.

Представители компании Moderna заявили, что им известно о частичном приостановлении использования вакцины их производства в Финляндии.

“Это обычно легкие случаи, и люди, как правило, выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха. Риск миокардита значительно возрастает для тех, кто заболел COVID-19, и вакцинация — лучший способ защиты от этого”, — сообщили в компании.

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Напомним

С 1 сентября в Финляндии от людей, прибывающих из стран и районов, которые не принадлежат к группе риска, не будут требовать негативный тест на COVID-19 или сертификат о прививках.

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