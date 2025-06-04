У ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Суми
Київ • УНН
Вранці російські війська атакували Суми дронами, пошкоджено складські приміщення та цивільні авто. Рятувальники ліквідували осередки горіння, незважаючи на повторні обстріли.
Уранці російські війська вкотре атакували Суми ударними БпЛА. У ДСНС та МВС показали наслідки атаки та повідомили - осередки горіння ліквідовані, передає УНН.
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За даними МВС, цього разу влучання припало на об’єкт цивільної інфраструктури — пошкоджено складські приміщення, цивільні авто.
Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинилися під повторними ворожими обстрілами. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка залишилася неушкодженою.
Попри постійну загрозу атак — осередки горіння ліквідовані.
Суми зазнали дронового удару рф: є поранений04.06.25, 09:54 • 2714 переглядiв