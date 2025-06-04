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В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Сумы

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Утром российские войска атаковали Сумы дронами, повреждены складские помещения и гражданские авто. Спасатели ликвидировали очаги горения, несмотря на повторные обстрелы.

В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Сумы

Утром российские войска в очередной раз атаковали Сумы ударными БпЛА. В ГСЧС и МВД показали последствия атаки и сообщили - очаги горения ликвидированы, передает УНН.

Детали

По данным МВД, в этот раз попадание пришлось на объект гражданской инфраструктуры — повреждены складские помещения, гражданские авто.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под повторными вражескими обстрелами. К счастью, личный состав не пострадал, техника осталась невредимой.

Несмотря на постоянную угрозу атак — очаги горения ликвидированы.

Сумы подверглись дроновому удару рф: есть раненый04.06.25, 09:54 • 2714 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Министерство внутренних дел Украины
Сумы
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