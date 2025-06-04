В ГСЧС показали последствия утренней атаки на Сумы
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали Сумы дронами, повреждены складские помещения и гражданские авто. Спасатели ликвидировали очаги горения, несмотря на повторные обстрелы.
Утром российские войска в очередной раз атаковали Сумы ударными БпЛА. В ГСЧС и МВД показали последствия атаки и сообщили - очаги горения ликвидированы, передает УНН.
Детали
По данным МВД, в этот раз попадание пришлось на объект гражданской инфраструктуры — повреждены складские помещения, гражданские авто.
Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под повторными вражескими обстрелами. К счастью, личный состав не пострадал, техника осталась невредимой.
Несмотря на постоянную угрозу атак — очаги горения ликвидированы.
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