У Донецькій області накрили конверт-центр із обігом понад 350 млн грн

“У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей), ч. 2 ст. 205 (створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 350 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Під час розслідування встановлено, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила більше 60 фіктивних суб’єктів господарювання, діяльність яких була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

У ході санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі 994 тис. грн, банківські карти, тютюнові вироби на суму понад 1 млн грн, 22 печатки суб’єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку.

Накладено арешт на 138 банківських рахунків фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

На теперішній час проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн.