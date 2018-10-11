В Донецкой области накрыли конверт-центр с оборотом более 350 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, что привело к отравлению людей), ч. 2 ст. 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 млн грн”, - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тыс. грн, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 млн грн, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета.
Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, в Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн.