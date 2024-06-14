У Дністрі третю добу шукають підлітка
Київ • УНН
15-річний хлопець досі вважається зниклим безвісти на третій день пошуків у річці Дністер, де він зник під час купання з двома іншими підлітками, один з яких потонув.
15-річний хлопець досі вважається зниклим безвісти на третій день пошуків у річці Дністер, де він зник під час купання з двома іншими підлітками, один з яких потонув, повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.
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"Третю добу на річці Дністер тривають пошуки 15-річного хлопця. Підліток зник у середу, в селі Рухотин Чернівецької області. Того дня 3 юнаків пішли купатися на річку і почали тонути", - вказали у ДСНС.
Як вказано, одного з них очевидці змогли витягнути на берег. Тіло другого хлопця згодом без ознак життя виявили місцеві мешканці. Течією його віднесло на відстань близько 1,5 км від місця зникнення.
"Третього підлітка досі шукають. Вчора було пройдено близько 18 км по руслу Дністра та прибережній лінії. Сьогодні пошуки продовжуються", - зазначили у ДСНС.
На місці працюють майже 40 рятувальників, 9 одиниць техніки, 8 плавзасобів від ДСНС, 15 поліцейських та 5 одиниць техніки. До пошуків долучилося також місцеве населення.
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