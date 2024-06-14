15-летний парень до сих пор считается пропавшим без вести на третий день поисков в реке Днестр, где он исчез во время купания с двумя другими подростками, один из которых утонул, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Третьи сутки на реке Днестр продолжаются поиски 15-летнего парня. Подросток исчез в среду, в селе Рухотин Черновицкой области. В тот день 3 юношей пошли купаться на реку и начали тонуть", - указали в ГСЧС.

Как сообщается, одного из них очевидцы смогли вытащить на берег. Тело второго парня позже без признаков жизни обнаружили местные жители. Течением его отнесло на расстояние около 1,5 км от места исчезновения.

"Третьего подростка до сих пор ищут. Вчера было пройдено около 18 км по руслу Днестра и прибрежной линии. Сегодня поиски продолжаются", - отметили в ГСЧС.

На месте работают почти 40 спасателей, 9 единиц техники, 8 плавсредств от ГСЧС, 15 полицейских и 5 единиц техники. К поискам присоединилось также местное население.

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