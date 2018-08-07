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У Дніпропетровській області чоловік застряг між балконами

У Дніпропетровській області чоловік застряг між балконами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У місті Першотравенськ Дніпропетровської області чоловік застряг між балконами одного з будинків. Рятувальники допомогли йому спуститися. Про це повідомили прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.

"7 серпня о 10:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Горького в місті Першотравенськ чоловік застряг між балконами та потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік 1978 року народження з невідомих причин застряг між балконами четвертого та третього поверхів будинку та не міг спуститися самостійно.

"Рятувальники відразу за допомогою триколінчатої драбини піднялися до чоловіка тим самим допомогли спуститися йому на землю. До місця виклику було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, у Миколаєві жінка по саморобній мотузці намагалася спуститися з вікна 4 поверху багатоповерхового житлового будинку. 

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