В Днепропетровской области мужчина застрял между балконами

"7 августа в 10:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу улица Горького в городе Першотравенск мужчина застрял между балконами и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина 1978 года по неизвестным причинам застрял между балконами четвертого и третьего этажей дома и не мог спуститься самостоятельно.

"Спасатели сразу с помощью трехколенчастой лестницы поднялись к мужчине тем самым помогли спуститься ему на землю. К месту вызова были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Николаеве женщина по самодельной веревке пыталась спуститься из окна 4 этажа многоэтажного жилого дома.