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У Дніпрі внаслідок удару 24 червня було пошкоджено будівлю державної виконавчої служби

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

24 червня в Дніпрі російським ракетним ударом пошкоджено будівлю державної виконавчої служби. Вибито вікна, стіни, пошкоджено службовий автомобіль, обійшлося без жертв.

У Дніпрі внаслідок удару 24 червня було пошкоджено будівлю державної виконавчої служби

У Дніпрі внаслідок російських обстрілів 24 червня було пошкоджено будівлю державної виконавчої служби. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

24 червня росія вчергове завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Близько 11 години внаслідок ракетного удару по Дніпру було пошкоджено приміщення Другого Правобережного відділу державної виконавчої служби у Чечелівському та Новокодацькому районах міста — структурного підрозділу Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

- говориться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ударною хвилею від вибуху було вибито металопластикові вікна та внутрішню стіну кабінету. Окрім того, було пошкоджено службовий автомобіль.

На щастя, завдяки злагодженим діям працівників, ніхто з персоналу не постраждав - під час атаки всі перебували в укритті

- додали у Мін'юсті.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки на Дніпропетровщину 19 людей загинули в Дніпрі, а загальна кількість загиблих в області сягнула 21. Понад 300 мешканців отримали поранення, руйнування зазнали інфраструктура, житлові будинки та медичні установи.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Міністерство юстиції України
Дніпро (місто)
Україна
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