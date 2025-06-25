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В Днепре в результате удара 24 июня было повреждено здание государственной исполнительной службы

Киев • УНН

 • 610 просмотра

24 июня в Днепре российским ракетным ударом повреждено здание государственной исполнительной службы. Выбиты окна, стены, поврежден служебный автомобиль, обошлось без жертв.

В Днепре в результате удара 24 июня было повреждено здание государственной исполнительной службы

В Днепре в результате российских обстрелов 24 июня было повреждено здание государственной исполнительной службы. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

24 июня россия в очередной раз нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Около 11 часов в результате ракетного удара по Днепру было повреждено помещение Второго Правобережного отдела государственной исполнительной службы в Чечеловском и Новокодакском районах города — структурного подразделения Южного межрегионального управления Министерства юстиции

- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ударной волной от взрыва были выбиты металлопластиковые окна и внутренняя стена кабинета. Кроме того, был поврежден служебный автомобиль.

К счастью, благодаря слаженным действиям работников, никто из персонала не пострадал - во время атаки все находились в укрытии

- добавили в Минюсте.

Напомним

В результате российской ракетной атаки на Днепропетровщину 19 человек погибли в Днепре, а общее количество погибших в области достигло 21. Более 300 жителей получили ранения, разрушениям подверглись инфраструктура, жилые дома и медицинские учреждения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаНовости Мира
Министерство юстиции Украины
Днепр
Украина
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