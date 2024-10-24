У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У місті Дніпро повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння та швидкісну ціль у напрямку міста.
У Дніпрі чутно звуки вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу, а згодом про швидкісну ціль на Дніпро.
Наразі міська та обласна влада інформацію про вибухи у Дніпрі не коментувала.
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