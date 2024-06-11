У Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим ПС ЗСУ попереджали про ракетну загрозу
Київ • УНН
Вибухи були чутні в Дніпрі, Україна, після того, як Збройні сили попередили про наближення ракет.
Вибухи були чутні в Дніпрі, після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу для міста, пише УНН.
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"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.
ПС ЗСУ перед цим попереджали про ракети на Дніпро.
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