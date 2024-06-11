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МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54328 перегляди

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28 березня, 20:29 • 69744 перегляди

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28 березня, 18:00 • 112153 перегляди

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28 березня, 17:13 • 136003 перегляди

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28 березня, 16:27 • 138997 перегляди

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У Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим ПС ЗСУ попереджали про ракетну загрозу

У Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим ПС ЗСУ попереджали про ракетну загрозу

Київ • УНН

 • 16407 перегляди

Вибухи були чутні в Дніпрі, Україна, після того, як Збройні сили попередили про наближення ракет.

Вибухи були чутні в Дніпрі, після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу для міста, пише УНН.

Деталі

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомило Суспільне.

ПС ЗСУ перед цим попереджали про ракети на Дніпро.

Двічі за добу: обстріли ворога пошкодили інфраструктуру та будинки на Дніпропетровщині11.06.24, 08:08 • 21181 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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