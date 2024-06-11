В Днепре прогремели взрывы. Перед этим ВС ВСУ предупреждали о ракетной угрозе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
dneprДнепр (река)
Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
  •  32311 просмотра

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

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Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  54582 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  59343 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  60819 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  69994 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  85190 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  114769 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115494 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
10 июня 2024, 10:54  •  117661 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
10 июня 2024, 10:26  •  112296 просмотра

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Европейская комиссия предложила продлить временную защиту до марта 2026 года для людей, спасающихся от российской агрессии против Украины.

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Сбила двоих детей и сбежала: в Киевской области задержали нетрезвую женщину-водителя

В Белоцерковском районе Киевской области патрульные совместно с местными полицейскими задержали водительницу, которая подозревается в том, что сбила двоих детей и сбежала.

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Сбила двоих детей и сбежала: в Киевской области задержали нетрезвую женщину-водителя

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье - Минфин

Банк развития Совета Европы предоставит Украине кредит в размере 100 миллионов евро на программу "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье " направлен на поддержку граждан, пострадавших от полномасштабной войны в России, путем предоставления жилищных сертификатов на покупку нового жилья.

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Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье - Минфин

США хотят выделить 824 млн долл Украине на поддержку энергетической инфраструктуры

Соединенные Штаты хотят выделить 824 миллиона долларов на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры Украины.

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США хотят выделить 824 млн долл Украине на поддержку энергетической инфраструктуры

На Харьковщине из трех районов эвакуированы почти 12 тысяч человек-Синегубов

В Харьковской области почти 12 000 человек были эвакуированы с Липецкого, Купянского и Волчанского направлений из-за разрушений, вызванных российскими атаками.

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На Харьковщине из трех районов эвакуированы почти 12 тысяч человек-Синегубов

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулюс чилима и еще девять человек, включая его жену, погибли в авиакатастрофе в горном массиве Чикангава.

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Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на давление и незаконное вмешательство народного депутата Даниила Гетманцева в судебное разбирательство, связанное с незаконным производством табака.

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Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары россии по энергетической системе Украины.

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Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"

Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро

Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 миллионов евро.

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Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро