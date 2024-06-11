В Днепре прогремели взрывы. Перед этим ВС ВСУ предупреждали о ракетной угрозе

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове 2 часа назад • 80492 просмотра

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги 7 часов назад • 122709 просмотра

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"? 22 часа назад • 137185 просмотра

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев 7 июня 2024, 13:28 • 276056 просмотра