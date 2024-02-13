У Дніпрі діти пошкодили хрест на могилі українського захисника: батьків притягнули до адміністративної відповідальності

На одному з місцевих цвинтарів Дніпра троє дітей пошкодили хрест на могилі українського військового. Поліціянти притягнули їхніх батьків до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

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За даними слідчих, двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка повалили надгробний хрест на могилі українського захисника на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району міста. Це сталося 10 лютого.

Правоохоронці склали щодо батьків дітей адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це може загрожувати штраф. Протоколи направлять до суду на розгляд.

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