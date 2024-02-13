В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  151657 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  259339 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  313613 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259488 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  294593 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320713 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  252948 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208713 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

Трое детей повредили крест на могиле украинского солдата в Днепре, в результате чего их родители были привлечены к административной ответственности.

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В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.

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В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

С 17 февраля россияне во временно оккупированной Луганской области Украины будут осуществлять поквартирные обходы, чтобы заставить жителей голосовать на незаконных выборах.

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россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

В результате российского обстрела села Львов в Херсонской области погибла 83-летняя женщина в собственном дворе.

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Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

736 судов с почти 23 миллионами тонн груза безопасно прошли через украинский гуманитарный коридор в Черном море по состоянию на вторник, сообщила посол США в Украине.

Война •   •  12136 просмотра
По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.

Новости Мира •   •  9256 просмотра
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

Мэр Днепра сообщил, что эвакуируют больницу, сливают систему отопления и закрывают школы после ночной атаки.

Общество •   •  31174 просмотра
Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

hоссияне пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону украинских защитников.

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Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Несмотря на атаки врага на энергетические объекты, Министерство энергетики Украины сообщило, что энергосистема страны работает стабильно, без дефицита.

Война •   •  28650 просмотра
Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

По состоянию на 13 февраля в результате российских атак в регионе погибло 1852 гражданских лица, еще 4554 получили ранения. Только 12 февраля были убиты 3 гражданских в Селидово.

Война •   •  24900 просмотра
Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов