В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

На одном из местных кладбищ Днепра трое детей повредили крест на могиле украинского военного. Полицейские привлекли их родителей к административной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следователей, двое 13-летних парней и 10-летняя девочка повалили надгробный крест на могиле украинского защитника на одном из местных кладбищ Новокодакского района города. Это произошло 10 февраля.

Правоохранители составили в отношении родителей детей административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это может грозить штраф. Протоколы направят в суд на рассмотрение.

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