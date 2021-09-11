У Держдепі заявили, що США продовжать стримування "Північного потоку-2"

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“Ми й далі працюватимемо з Німеччиною для забезпечення суворої сертифікації й для того, щоб норми Четвертого енергопакету ЕС застосовувалися до цього турбопроводу”, — сказав Хохштайн.

На його думку, зусилля США по відстроченню будівництва російського газопроводу все ж дали свої результати.

“Нас від самого початку турбували не російська нафта чи газ, а її політичне використання у країнах Європи, що ми неодноразово бачили. Саме для протидії цьому нами було зроблено зусилля по забезпеченню Європи зрідженим газом, що суттєво зменшувало політичний вплив Росії. Частково це вдалося — ми маємо побудовані LNG-термінали. Наприклад, у Клайпеді такий термінал унеможливив енергетичний тиск Росії”, — розповів Хохштайн.

Доповнення

“Газпром” повідомив, що будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня.



Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден особисто гарантує введення санкцій США проти “Північного потоку-2” у разі порушень, які можуть нести небезпеки для України.