В Госдепе заявили, что США продолжат сдерживания "Северного потока-2"

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“Мы и дальше будем работать с Германией для обеспечения строгой сертификации и для того, чтобы нормы Четвертого энергопакета ЕС применялись к этому турбопроводу”, — сказал Хохштайн.

По его мнению, усилия США по отсрочке строительства российского газопровода все же дали свои результаты.

“Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а ее политическое использование в странах Европы, которое мы неоднократно видели. Именно для противодействия этому нами были сделаны усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, существенно уменьшало политическое влияние России. Частично это удалось — мы имеем построеные LNG-терминалы. Например, в Клайпеде такой терминал сделал невозможным энергетическое давление России”, — рассказал Хохштайн.

Дополнение

“Газпром” сообщил, что строительство газопровода “Северный поток-2” было полностью завершено утром 10 сентября.



Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Сначала предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в которой предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций США против “Северного потока-2” в случае нарушений, которые могут нести опасность для Украины.