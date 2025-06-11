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У Державній податковій розповіли про вразливі місця у сфері ритейлу

Київ • УНН

 • 764 перегляди

За останні 5 років перевірки виявили типові порушення у ритейлі. Ідеться про фіктивні чеки, відпуск без ПЗ та дроблення на ФОПів. Попри зростання виторгів, сфера лідирує у порушеннях.

У Державній податковій розповіли про вразливі місця у сфері ритейлу

Проведені за останні п’ять років податкові перевірки у сфері ритейлу висвітлюють типові порушення галузі. Зокрема, ідеться про фіктивні чеки, відпуск без застосування програмного забезпечення, дроблення на ФОПів. Про це заявила заступниця голови Державної податкової служби Олеся Карнаух під час VIII міжнародної спеціалізованої виставки індустрії ритейлу та комерційної нерухомості RAU Expo 2025, передає УНН.

Деталі

Карнаух зауважила, що в багатьох регіонах саме ритейл є лідером зі сплати податків.

"Оптова та роздрібна торгівля в дуже багатьох регіонах України залишається двигуном", - заявила Карнаух.

Заступниця голови ДПС, крім того, додала, що саме ритейл зробив вагомий внесок у перевиконання плану з наповнення держбюджету за платежами, які збирає податкова. Так, ДПС за 5 місяців виконала план зі зборів на 111%, в абсолютних цифрах це плюс 52 млрд до бюджету. З цих 52 млрд, за словами Карнаух, 51 млрд – частка ритейлу.

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Про порушення

Також заступниця голови Державної податкової служби розповіла про порушення у сфері ритейлу.

"На жаль, 16,5 тисячі фактичних перевірок за останні 5 років свідчить, що в нас є типові порушення, у тому числі у сфері ритейлу. Звісно, ситуація міняється, й за це також Державна податкова служба дякує. Ми це бачимо через наші РРО (реєстратори розрахункових операцій – ред.), через виторги, що у порівнянні з 2024 роком, за 5 місяців 2025 року на 23,9% зросли обсяги виторгу через РРО. Попри це, ми також бачимо через свої фактичні перевірки, що в нас мають місце фіктивні чеки, відпуск без застосування програмного забезпечення, дроблення на ФОПів, і саме сфера оптової та роздрібної торгівлі, на жаль, поки що також лідирує в цій історії", - зазначила Карнаух.

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За її словами, податкова також бачить зарплати в конвертах – у цьому контексті податкова тісно співпрацює з Бюро економічної безпеки.

Ще одна проблема, про яку згадала Карнаух, - виведення прибутків до закордонних юрисдикцій. Цьому сприяє, наприклад, те, що імпорт часто потрапляє в Україну з юрисдикцій, у яких неможливо відслідкувати справедливу ціну на той чи інший товар. Також бувають випадки, коли чиюсь розробку, наприклад, програмний продукт, реєструють на компанію з іноземною реєстрацією і сплачують на неї шалене роялті.

"Ми розуміємо, для чого це робиться. Це також є предметом нашої спільної роботи з правоохоронним органом, це ті заходи, задля яких і реалізуємо функцію контролю. Насправді, ключова задача для будь-якого державного службовця в Україні – це бути партнером в усьому, бути об'єднаними. І ми також, як Державна податкова служба, закликаємо до партнерства, до сумлінного виконання своїх обов'язків, адже це не питання того, як податкова виконає свої показники. Це питання того, чи ми матимемо гроші на освіту, медицину та захист нашої держави", - наголосила Карнаух.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаФінанси
Державна податкова служба України
Україна
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