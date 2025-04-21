Торгівля і переробка стали лідерами сплати податків з початку року - Кравченко

Підприємства торгівлі і переробної промисловості стали лідерами сплати податків за перший квартал цього року, повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у соцмережах у понеділок, пише УНН.

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За даними Кравченка, за січень-березень цього року до зведеного бюджету України підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів:

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;

переробної промисловості – 17%.

Серед лідерів сплати, з його слів, також суб'єкти господарювання:

фінансової та страхової діяльності – 11,7%;

державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – 11,2 %.

Як зазначив Кравченко, окреме питання – темпи зростання. За перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року, за словами голови ДПС, зафіксовано збільшення у таких галузях:

переробна промисловість – +47% (+27,3 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,7% (+19,8 млрд грн);

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +31% (+13,3 млрд грн);

професійна, наукова та технічна діяльність – +54,2% (+8 млрд грн).

"Вдячний кожному підприємцю за відповідальність, роботу в надскладних воєнних умовах і сумлінну сплату податків", - наголосив голова ДПС.

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