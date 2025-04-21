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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт
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Торгівля і переробка стали лідерами сплати податків з початку року - Кравченко

Київ • УНН

 • 506 перегляди

За даними голови ДПС, у першому кварталі лідерами зі сплати податків стали торгівля (17.2%) та переробна промисловість (17%). Найбільший ріст надходжень за цей період показали переробка (+47%) та торгівля (+29.7%).

Торгівля і переробка стали лідерами сплати податків з початку року - Кравченко

Підприємства торгівлі і переробної промисловості стали лідерами сплати податків за перший квартал цього року, повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними Кравченка, за січень-березень цього року до зведеного бюджету України підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів: 

  • оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;
    • переробної промисловості – 17%.

      Серед лідерів сплати, з його слів, також суб'єкти господарювання: 

      • фінансової  та страхової діяльності – 11,7%;
        • державного управління й оборони; обов'язкового соціального  страхування – 11,2 %.

          Як зазначив Кравченко, окреме питання – темпи зростання. За перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року, за словами голови ДПС, зафіксовано збільшення у таких галузях:

          • переробна промисловість –  +47% (+27,3 млрд грн);
            • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів  – +29,7% (+19,8 млрд грн);
              • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +31% (+13,3 млрд грн);
                • професійна, наукова та технічна діяльність – +54,2% (+8 млрд грн). 

                  "Вдячний кожному підприємцю за відповідальність, роботу в надскладних воєнних умовах і сумлінну сплату податків", - наголосив голова ДПС.

                  Військовий збір приніс у бюджет за перший квартал 34,1 млрд грн - Кравченко18.04.25, 14:51 • 4641 перегляд

                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

                  ЕкономікаФінанси
                  Руслан Кравченко
                  Україна
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