Торгівля і переробка стали лідерами сплати податків з початку року - Кравченко
Київ • УНН
За даними голови ДПС, у першому кварталі лідерами зі сплати податків стали торгівля (17.2%) та переробна промисловість (17%). Найбільший ріст надходжень за цей період показали переробка (+47%) та торгівля (+29.7%).
Підприємства торгівлі і переробної промисловості стали лідерами сплати податків за перший квартал цього року, повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у соцмережах у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними Кравченка, за січень-березень цього року до зведеного бюджету України підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів:
- оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;
- переробної промисловості – 17%.
Серед лідерів сплати, з його слів, також суб'єкти господарювання:
- фінансової та страхової діяльності – 11,7%;
- державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – 11,2 %.
Як зазначив Кравченко, окреме питання – темпи зростання. За перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року, за словами голови ДПС, зафіксовано збільшення у таких галузях:
- переробна промисловість – +47% (+27,3 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,7% (+19,8 млрд грн);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +31% (+13,3 млрд грн);
- професійна, наукова та технічна діяльність – +54,2% (+8 млрд грн).
"Вдячний кожному підприємцю за відповідальність, роботу в надскладних воєнних умовах і сумлінну сплату податків", - наголосив голова ДПС.
Військовий збір приніс у бюджет за перший квартал 34,1 млрд грн - Кравченко18.04.25, 14:51 • 4641 перегляд