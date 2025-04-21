Торговля и переработка стали лидерами по уплате налогов с начала года - Кравченко

Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов за первый квартал этого года, сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным Кравченко, за январь-март этого года в сводный бюджет Украины предприятия этих отраслей уплатили налогов, сборов и платежей:

оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;

перерабатывающей промышленности – 17%.

Среди лидеров по уплате, по его словам, также субъекты хозяйствования:

финансовой и страховой деятельности – 11,7%;

государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 11,2 %.

Как отметил Кравченко, отдельный вопрос – темпы роста. За первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, по словам главы ГНС, зафиксировано увеличение в таких отраслях:

перерабатывающая промышленность – +47% (+27,3 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – +29,7% (+19,8 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – +31% (+13,3 млрд грн);

профессиональная, научная и техническая деятельность – +54,2% (+8 млрд грн).

"Благодарен каждому предпринимателю за ответственность, работу в сверхсложных военных условиях и добросовестную уплату налогов", - подчеркнул глава ГНС.

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