Торговля и переработка стали лидерами по уплате налогов с начала года - Кравченко
Киев • УНН
По данным главы ГНС, в первом квартале лидерами по уплате налогов стали торговля (17.2%) и перерабатывающая промышленность (17%). Наибольший рост поступлений за этот период показали переработка (+47%) и торговля (+29.7%).
Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов за первый квартал этого года, сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в соцсетях в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным Кравченко, за январь-март этого года в сводный бюджет Украины предприятия этих отраслей уплатили налогов, сборов и платежей:
- оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;
- перерабатывающей промышленности – 17%.
Среди лидеров по уплате, по его словам, также субъекты хозяйствования:
- финансовой и страховой деятельности – 11,7%;
- государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 11,2 %.
Как отметил Кравченко, отдельный вопрос – темпы роста. За первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, по словам главы ГНС, зафиксировано увеличение в таких отраслях:
- перерабатывающая промышленность – +47% (+27,3 млрд грн);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – +29,7% (+19,8 млрд грн);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – +31% (+13,3 млрд грн);
- профессиональная, научная и техническая деятельность – +54,2% (+8 млрд грн).
"Благодарен каждому предпринимателю за ответственность, работу в сверхсложных военных условиях и добросовестную уплату налогов", - подчеркнул глава ГНС.
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