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Торговля и переработка стали лидерами по уплате налогов с начала года - Кравченко

Киев • УНН

 • 200 просмотра

По данным главы ГНС, в первом квартале лидерами по уплате налогов стали торговля (17.2%) и перерабатывающая промышленность (17%). Наибольший рост поступлений за этот период показали переработка (+47%) и торговля (+29.7%).

Торговля и переработка стали лидерами по уплате налогов с начала года - Кравченко

Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов за первый квартал этого года, сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным Кравченко, за январь-март этого года в сводный бюджет Украины предприятия этих отраслей уплатили налогов, сборов и платежей: 

  • оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;
    • перерабатывающей промышленности – 17%.

      Среди лидеров по уплате, по его словам, также субъекты хозяйствования: 

      • финансовой  и страховой деятельности – 11,7%;
        • государственного управления и обороны; обязательного социального  страхования – 11,2 %.

          Как отметил Кравченко, отдельный вопрос – темпы роста. За первый квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, по словам главы ГНС, зафиксировано увеличение в таких отраслях:

          • перерабатывающая промышленность –  +47% (+27,3 млрд грн);
            • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  – +29,7% (+19,8 млрд грн);
              • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – +31% (+13,3 млрд грн);
                • профессиональная, научная и техническая деятельность – +54,2% (+8 млрд грн). 

                  "Благодарен каждому предпринимателю за ответственность, работу в сверхсложных военных условиях и добросовестную уплату налогов", - подчеркнул глава ГНС.

                  Военный сбор принес в бюджет за первый квартал 34,1 млрд грн - Кравченко18.04.25, 14:51 • 4637 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  ЭкономикаФинансы
                  Руслан Кравченко
                  Украина
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