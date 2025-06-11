В Государственной налоговой рассказали об уязвимых местах в сфере ритейла

Проведенные за последние пять лет налоговые проверки в сфере ритейла освещают типичные нарушения отрасли. В частности, речь идет о фиктивных чеках, отпуске без применения программного обеспечения, дроблении на ФЛП. Об этом заявила заместитель председателя Государственной налоговой службы Олеся Карнаух во время VIII международной специализированной выставки индустрии ритейла и коммерческой недвижимости RAU Expo 2025, передает УНН.

Детали

Карнаух отметила, что во многих регионах именно ритейл является лидером по уплате налогов.

"Оптовая и розничная торговля во многих регионах Украины остается двигателем", - заявила Карнаух.

Заместитель председателя ГНС, кроме того, добавила, что именно ритейл внес весомый вклад в перевыполнение плана по наполнению госбюджета по платежам, которые собирает налоговая. Так, ГНС за 5 месяцев выполнила план по сборам на 111%, в абсолютных цифрах это плюс 52 млрд в бюджет. Из этих 52 млрд, по словам Карнаух, 51 млрд – доля ритейла.

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О нарушениях

Также заместитель председателя Государственной налоговой службы рассказала о нарушениях в сфере ритейла.

"К сожалению, 16,5 тысячи фактических проверок за последние 5 лет свидетельствует, что у нас есть типичные нарушения, в том числе в сфере ритейла. Конечно, ситуация меняется, и за это также Государственная налоговая служба благодарит. Мы это видим через наши РРО (регистраторы расчетных операций – ред.), через выручки, что по сравнению с 2024 годом, за 5 месяцев 2025 года на 23,9% выросли объемы выручки через РРО. Несмотря на это, мы также видим через свои фактические проверки, что у нас имеют место фиктивные чеки, отпуск без применения программного обеспечения, дробление на ФЛП, и именно сфера оптовой и розничной торговли, к сожалению, пока также лидирует в этой истории", - отметила Карнаух.

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По ее словам, налоговая также видит зарплаты в конвертах – в этом контексте налоговая тесно сотрудничает с Бюро экономической безопасности.

Еще одна проблема, о которой упомянула Карнаух, - вывод прибылей в зарубежные юрисдикции. Этому способствует, например, то, что импорт часто попадает в Украину из юрисдикций, в которых невозможно отследить справедливую цену на тот или иной товар. Также бывают случаи, когда чью-то разработку, например, программный продукт, регистрируют на компанию с иностранной регистрацией и платят на нее бешеные роялти.

"Мы понимаем, для чего это делается. Это также является предметом нашей совместной работы с правоохранительным органом, это те меры, для которых и реализуем функцию контроля. На самом деле, ключевая задача для любого государственного служащего в Украине – это быть партнером во всем, быть объединенными. И мы также, как Государственная налоговая служба, призываем к партнерству, к добросовестному выполнению своих обязанностей, ведь это не вопрос того, как налоговая выполнит свои показатели. Это вопрос того, будем ли мы иметь деньги на образование, медицину и защиту нашего государства", - подчеркнула Карнаух.