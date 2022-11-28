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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У деокупованому Херсоні близько 20% побутових споживачів вже зі світлом

У деокупованому Херсоні близько 20% побутових споживачів вже зі світлом

Київ • УНН

 • 1215061 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В деокупованому Херсоні близько 20% побутових споживачів вже зі світлом. Про це повідомив керівник пресслужби Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Майже 20% побутових споживачів вже зі світлом. Це десь 20 тис. абонентів», - розповів Толоконніков.

За його словами, частково зі світлом Таврійський мікрорайон, Північний мікрорайон, Шуменський мікрорайон, мікрорайон Житлоселище та домівки в районі залізничного вокзалу.

«Зараз ми продовжуємо працювати в напрямку відновлення електропостачання. Також сьогодні активно працюють електрики над відновленням електропостачання до ТЕЦ, щоб тепло пішло до домівок херсонців», - сказав Толоконніков.

Доповнення

У Херсоні наразі з електрикою частина Шуменського мікрорайону, Острів та сектор будинків біля залізничного вокзалу.

26 листопада у Херсон подали електроенергію.

27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.

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