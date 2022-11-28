У деокупованому Херсоні близько 20% побутових споживачів вже зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В деокупованому Херсоні близько 20% побутових споживачів вже зі світлом. Про це повідомив керівник пресслужби Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає УНН.
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«Майже 20% побутових споживачів вже зі світлом. Це десь 20 тис. абонентів», - розповів Толоконніков.
За його словами, частково зі світлом Таврійський мікрорайон, Північний мікрорайон, Шуменський мікрорайон, мікрорайон Житлоселище та домівки в районі залізничного вокзалу.
«Зараз ми продовжуємо працювати в напрямку відновлення електропостачання. Також сьогодні активно працюють електрики над відновленням електропостачання до ТЕЦ, щоб тепло пішло до домівок херсонців», - сказав Толоконніков.
Доповнення
У Херсоні наразі з електрикою частина Шуменського мікрорайону, Острів та сектор будинків біля залізничного вокзалу.
26 листопада у Херсон подали електроенергію.
27 листопада повідомлялося, що в деокупованому Херсоні електропостачання відновлено для 17% споживачів.