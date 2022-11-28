В деоккупированном Херсоне около 20% бытовых потребителей уже со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В деоккупированном Херсоне около 20% бытовых потребителей уже со светом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга, передает УНН.
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«Почти 20% бытовых потребителей уже со светом. Это где-то 20 тыс. абонентов», – рассказал Толоконников.
По его словам, частично со светом Таврический микрорайон, Северный микрорайон, Шуменский микрорайон, микрорайон Жилищный дом и дома в районе железнодорожного вокзала.
«Сейчас мы продолжаем работать в направлении возобновления электроснабжения. Также сегодня активно работают электрики над восстановлением электроснабжения в ТЭЦ, чтобы тепло пошло в дома херсонцев», - сказал Толоконников.
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В Херсоне сейчас с электричеством часть Шуменского микрорайона, Остров и сектор домов возле железнодорожного вокзала.
26 ноября в Херсон подали электроэнергию.
27 ноября сообщалось, что в деоккупированном Херсоне электроснабжение восстановлено для 17% потребителей.