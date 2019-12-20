У День святого Миколая в Києві було побито три температурні рекорди

"Вчора у нас на День святого Миколая було зафіксовано аж три температурні рекорди. У цей день була максимальна температура, тобто він став теплішим, ніж був до цих пір у 2015 році. У 1989 році був до цих пір найтеплішим, але вчора була температура максимальна +11.3. Тобто, це на сьогоднішній день є температурним рекордом по максимальній температурі. Також була побита середньодобова температура повітря, тобто вона склала 7.2, що на 2.4 вище, ніж це було у 2015 році. Третій - була зафіксована найтепліша ніч, вранці також було побито рекорд найтеплішої ночі для цього дня", - повідомила кліматолог.

Зазначимо, що спостереження у Києві обробляються з 1981 року і за всю історію спостережень, найтеплішим вважався 1989 рік, а тепер його перебив 2019 рік.

Як раніше повідомляв УНН, цього року День святого Миколая мав шанс стати найтеплішим за останні 30 років.